Брянскую детскую библиотеку посетили ученые из Ставрополя

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске детскую модельную библиотеку №2 «Поколение 32» посетили гости из Северо-Кавказского федерального университета – доктор педагогических наук, профессор Виктор Лукьяненко и кандидат педагогических наук, доцент кафедры образовательных технологий физической культуры и спорта Наталья Лукьяненко. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Заведующая библиотекой Наталья Филина рассказала гостям о концепции модернизации учреждения. Им показали тематические зоны, техническое оснащение, книжный фонд, в том числе книги с дополненной реальностью.

Особое внимание уделили мемориальной зоне «Память поколений». Здесь находится экспозиционный комплекс «Служение Отечеству» с коллекцией уникальных артефактов времён Великой Отечественной войны.

Гостям дали очки дополненной реальности, чтобы они смогли поучаствовать в виртуальном экскурсе в историю «Знамя Победы»