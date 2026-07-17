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В Брянске раскрыли убийство 82-летний пенсионерки на дачном участке. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Днем 6 июля этого года 82-летняя жительница города Брянска направилась на свой дачный участок в Бежицком районе города Брянска и пропала без вести. Установлен и задержан по подозрению в совершении данного преступления 65-летний житель города Брянска, у которого имелся бытовой конфликт с пропавшей.

- По версии следствия, днем 6 июля 2026 года житель города Брянска, находясь на своем садовом участке в садовом обществе «Десна-2» в Бежицком районе города Брянска в ходе ссоры с пожилой соседкой по участку нанес ей не менее трех ударов кирпичом в область головы, - рассказали в региональном следственном управлении. - От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Фигурант решил скрыть следы преступления. Он завернул тело потерпевшей в брезентовую ткань и на своей машине вывез его в безлюдное место на территории Брянского района, где оставил, прикрыв лежащими там досками.

- С учетом собранных на первоначальном этапе расследования доказательств подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следственного органа судом он заключен под стражу, - рассказали в региональном следственном управлении.

Сейчас по уголовному делу организовано проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, жителя Брянска осудили за кражу трех велосипедов.