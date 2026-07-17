Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителя Брянска осудили за кражу трех велосипедов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что с августа 2025 года по май 2026 года мужчина совершил три кражи велосипедов, оставленных возле подъездов многоквартирных домов и гаража в Фокинском районе Брянска, - рассказали в прокуратуре.

В результате его противоправных действий потерпевшим был причинен имущественный ущерб на общую сумму больше 22 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновного к 320 часам обязательных работ, - рассказали в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.