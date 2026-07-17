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НовостиПроисшествия17 июля 2026 8:19

Жителя Брянска осудили за кражу трех велосипедов

Мужчина получи 320 часов обязательных работ
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Ольга ЮШКОВА.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителя Брянска осудили за кражу трех велосипедов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что с августа 2025 года по май 2026 года мужчина совершил три кражи велосипедов, оставленных возле подъездов многоквартирных домов и гаража в Фокинском районе Брянска, - рассказали в прокуратуре.

В результате его противоправных действий потерпевшим был причинен имущественный ущерб на общую сумму больше 22 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновного к 320 часам обязательных работ, - рассказали в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.