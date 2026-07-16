Таран за 20 секунд: как защищается небо над Брянщиной

Фото: Александр КОЦ.

Цифра из свежей сводки Народного фронта звучит буднично, хотя будничного в ней ничего нет: уничтожено 390 беспилотников за два выходных дня. Для жителей области такие сообщения давно стали фоном. А вот что стоит за ними - знают немногие.

Защита региона сегодня - это не одинокий зенитный расчёт в поле, а целая связка структур: армия, пограничники, ФСБ, Росгвардия, полиция, спасатели, группировка «Брянск» и добровольцы бригады «БАРС-Брянск». Последних недавно отметили на уровне Московского военного округа - награду бойцам вручили за высокую организацию.

«Система - это люди. Это мужья, братья, сыновья земли Брянской, которые, рискуя жизнью, защищают ваш покой», - говорит командир бригады Сергей Антошин.

Украинские беспилотники стали тем временем умнее: по наблюдениям «барсовцев», дроны после обстрела резко меняют курс и держат управление на большой дистанции - похоже, не без искусственного интеллекта на борту. Ответ нашёлся симметричный. В приграничье уже работает отечественный перехватчик «Ёлка»: без боевой части, зато со скоростью до 230 км/ч и дальностью до трёх километров. Недавний случай показателен - цель, которую не взял пулемёт, «Ёлка» догнала и уничтожила тараном за 20 секунд. Таких машин в регионе, вероятно, станет больше: усиление защиты обсуждали врио губернатора Егор Ковальчук и мэр Москвы Сергей Собянин - немалая часть дронов, идущих к столице, летит именно через Брянщину.

Но техника - лишь половина дела. Вторая половина - люди со смартфонами. Больше 96 тысяч жителей области установили приложение «Радар.НФ»: навёл камеру на подозрительный объект в небе - координаты ушли автоматически, интернет после регистрации не нужен. Для iOS есть чат-бот «Кибердружины».

И одно важное «но» напоследок. К обломкам сбитых аппаратов подходить нельзя - только звонок на 112. И никаких фото работы ПВО и мест прилётов в соцсетях: помогать защите неба можно и нужно, а подсказывать противнику - нет. Источник – сайт АиФ-Брянск.