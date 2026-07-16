В Брянске вновь борются с травой

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске косари дорожного управления вновь вышли на бой с сорняками. Трава растет очень быстро, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В среду, 15 июля, триммеры жужжали на разворотном кольце у самолета, в скверах 50-летия ВЛКСМ и Дружбы народов, на проспекте Станке Димитрова, на улицах Карачижской, Шоссейной, Сталелитейной, Вокзальной, Чернышевского, Речной, Снежетьский Вал, на объездной дороге Брянск-I — Брянск-II, на спусках путепровода через железнодорожные пути станции Полпинская и откосах путепровода по пр-ту Московскому.

А в четверг, 16 июля, планируют провести работы сквере 75-летия УМВД и сквере на привокзальной площади станции Брянск-Орловский, вдоль проспектов Стенке Димитрова и Героев, на улицах Набережная, Бурова, Флотской, Снежетьский Вал и Коминтерна в Белых Берегах, на Первомайской дамбе и разделительной полосе проспекта Московского.

Напомним, в Брянске с начала сезона скосили около 4 млн 500 тысяч квадратных метров травы.