В Брянске с начала сезона скосили около 4 млн 500 тысяч квадратных метров травы

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с весны дорожники скосили около 4 млн. 500 тысяч квадратных метров травы. За минувшие выходные дорожники убрали больше 60 тысяч квадратных метров травы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Больше всего лишней травы убрали в Бежице. Бригада косарей на обочинах и газонах улиц Сталелитейная, Нахимова, Шоссейная, Молодой Гвардии и Ново-Советской скосила лишнюю растительность на площади более 50 тысяч квадратных метров. Также на выходных в Советском районе обкосили сквер Рекункова, а в Фокинском — газоны на территории рощи «Больничный город».

- Сегодня дорожники будут косить обочины проспекта Московского, улиц Дуки, Калинина, Вокзальной, Королёва, Чехова и Ленина в посёлке Белые Берега, - рассказали в мэрии Брянска.

Напомним, замглавы Брянской городской администрации встретился с руководителем Белорусского землячества на Брянщине.