Замглавы Брянской городской администрации встретился с руководителем Белорусского землячества на Брянщине

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов встретился с с руководителем Белорусского землячества на Брянщине с руководителем Белорусского землячества на Брянщине Николай Голосов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Как рассказал Александр Александрович, во время встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по важным общественно-политическим, социально-экономическим, культурным и духовным вопросам в сферах образования, культуры, спорта, взаимодействия с общественными организациями и объединениями патриотической направленности.

- В недавнем прошлом в должности главы администрации Фокинского района Александр Гаврилов при посредничестве и активном участии Белорусского землячества на Брянщине заключил соглашение о сотрудничестве с Осиповичским районом Могилевской области, - рассказали в мэрии Брянска. - Этот проект стал одним из пилотных в Брянской области, благодаря ему представители органов государственной власти и местного самоуправления при помощи народной дипломатии устанавливают и налаживают тесные контакты со своими коллегами из братской Беларуси.

В завершение встречи Александр Гаврилов подарил гостю сувениры из парка-музея имени Алексея Толстого. В этом году парк отметил 90-летие. Он много лет является одной из главных туристических достопримечательностей Брянска.

Напомним, на улицы Брянска вновь выйдет автобус №4А.