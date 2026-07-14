Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На улицы Брянска вновь выйдет автобус №4А. Он будет курсировать по маршруту «Микрорайон №5 – Брянская городская поликлиника №4 – Юрфак БГУ» по будням с семи утра до восьми вечера. Маршрут запустят для обеспечения транспортной доступности жителей города Брянска к новому корпусу Брянской городской поликлиники №4 и второму корпусу Центра образования «Перспектива» с 15 июля в целях изучения пассажиропотока. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подробная схема движения автобуса №4 в прямом направлении: микрорайон №5 - ул. Романа Брянского - ул. Горбатова - ул. Костычева - ул. Крахмалёва - ул. Советская - ул. Николая Амосова - ул. Ильи Иванова - ул. Степная - юрфак БГУ. В обратном направлении: юрфак БГУ - ул. Степная - ул. Ильи Иванова - ул. Николая Амосова - ул. Советская - ул. Крахмалёва - ул. Авиационная - ул. Романа Брянского - микрорайон №5.

Также с 29 сентября 2025 года к этим учреждения можно добраться на автобусе №22а «Набережная - 10-й Микрорайон».

- Кроме того, в районе нового здания поликлиники № 4 проходят: по ул. Ильи Иванова (540 метров от ближайшего остановочного пункта до нового корпуса) межмуниципальный маршрут №150 «Тиганово - Дворец единоборств» с остановками «Телецентр», «Автовокзал», «Кинотеатр Родина», «Площадь Ленина», «Курган Бессмертия», «Юрфак БГУ» и т.д., - говорят в мэрии Брянска. - По ул. Советской (670 метров от остановочного пункта «Гостиница «Спортивная» до нового корпуса) муниципальный автобус №48а «Мкр. Деснаград — пос. Ходаринка» с остановками «Кинотеатр Родина», «Площадь Ленина», «Курган Бессмертия», «БГУ», «Лицей № 1» и маршрутка №34 «Школа №61 – Дизельный завод» с остановками «Микрорайон Славянский», «Памятник лётчикам», «Кремний», «Автовокзал», «ДК железнодорожников», «Железнодорожный колледж» и т.д.