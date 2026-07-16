За пьяную езду брянца лишили мотоцикла. Приговор суда выслушал 32-летний житель Погарского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
- Установили, что днем 15 марта этого года в Погаре пьяный водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся, - рассказали в прокуратуре.
Раньше мужчину уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
- Суд приговорил виновного к штрафу в размере 205 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев, - рассказал в прокуратуре.
Мотоцикл «Хонда» конфисковали и обратили в собственность государства.
- Приговор суда в законную силу не вступил, - рассказали в прокуратуре.
Напомним, жителя Почепского района осудили за пьяную езду на велосипеде.