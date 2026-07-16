Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

За пьяную езду брянца лишили мотоцикла. Приговор суда выслушал 32-летний житель Погарского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что днем 15 марта этого года в Погаре пьяный водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся, - рассказали в прокуратуре.

Раньше мужчину уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- Суд приговорил виновного к штрафу в размере 205 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев, - рассказал в прокуратуре.

Мотоцикл «Хонда» конфисковали и обратили в собственность государства.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, жителя Почепского района осудили за пьяную езду на велосипеде.