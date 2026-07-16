Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Жителя Почепского района осудили за пьяную езду на велосипеде. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что 5 мая этого года пьяный мужчина ехал на велосипеде «Десна» с установленным на нем велодвигателем в селе Семцы, где его остановили сотрудники ДПС, - рассказали в прокуратуре.

Раньше его уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, - рассказали в прокуратуре.

Велосипед конфискован и обращен в собственность государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.