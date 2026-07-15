Чемодан, суд, компенсация: чему учат «отпускные» дела брянцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Отпуск - это не только билеты и отель. Иногда это ещё и исковое заявление. Брянские суды за последние месяцы разобрали целую серию «туристических» споров, и из них коллеги с сайта АиФ-Брянск сложили вполне рабочую инструкцию: как не потерять деньги до вылета и что делать, если поездка всё-таки пошла не так.

Деньги ушли, тур не появился

Самая болезненная ситуация - когда путёвка оплачена, а бронировать её никто не собирался. Жительница Брянска отдала предпринимательнице 838 тысяч рублей за семейную поездку в Турцию - и осталась без тура и без связи с исполнителем. В суде та пыталась переложить вину на другого человека, фигуранта уголовного дела о мошенничестве. Не сработало: областной суд напомнил, что владелец печати и бланков отвечает за то, как их используют. Итог - взыскание более 2,5 миллиона рублей с учётом штрафа и морального вреда.

Рейс отменили - деньги вернут. С неустойкой

Другая брянская семья планировала отдых в ОАЭ, но авиакомпания сняла рейсы. Туроператор с возвратом предоплаты не спешил - пришлось идти в суд. Апелляция рассудила просто: услуга в срок не оказана, значит, помимо самой предоплаты клиентам положена ещё и неустойка - почти 58 тысяч рублей.

Опоздали на самолёт сами? Шанс всё равно есть

Показательная история - семья, застрявшая в пробках по дороге в московский аэропорт и не улетевшая в Тунис. Казалось бы, виноваты сами. Но закон устроен тоньше: туроператор вправе удержать только фактически понесённые расходы, и каждую копейку нужно подтвердить документами. После проверки этих трат областной суд увеличил сумму возврата.

Отдых состоялся - проблемы тоже

Неприятности случаются и на месте. В Сочи пятилетняя девочка из Стародуба получила удар током, прикоснувшись к прилавку в магазине. Отвечать пришлось собственнику помещения: при пересмотре дела компенсацию ребёнку увеличили втрое - до 60 тысяч рублей, а матери впервые присудили ещё 30 тысяч. Важный сигнал: за безопасность гостей отвечают не только отели, но и магазины, кафе, торговые центры.

Короткая памятка туриста

Читайте договор до оплаты: сроки, порядок возврата, ответственность сторон.

Платите официально - переводом или через кассу. Чеки и переписку храните: в суде это главные козыри.

Проверяйте турагента по отзывам, оформляйте страховку.

Если что-то случилось на отдыхе - вызывайте медиков, фотографируйте место происшествия, берите контакты свидетелей и требуйте от администрации акт об инциденте.

Суды всё чаще встают на сторону туристов. Но защищают они тех, кто может доказать свою правоту - бумагами, а не эмоциями.