Брянские следователи участвовали в отборочном этапе Всероссийской спартакиады СК Российской Федерации

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи участвовали в отборочном этапе Всероссийской спартакиады Следственного комитета Российской Федерации. Спортивное событие прошло в Калуге, его приурочили к 15-летию образования ведомства. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Пять дней сотрудники регионального управления соревновались с представителями других четырнадцати следственных органов Центрального федерального округа. Состязания проходили по семи видам спорта: мини-футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и шахматам.

В отборочном этапе приняли участие следственные управления, представляющие Брянскую, Орловскую, Ивановскую, Курскую области, Московскую, Липецкую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Смоленскую, Тверскую, Воронежскую и Костромскую области, а также города Москвы. Высокий уровень конкуренции потребовал от участников максимальной мобилизации физических и волевых качеств.

- Сотрудники следственного управления по Брянской области продемонстрировали достойные результаты, подтвердив высокий уровень физической подготовки и командную сплоченность, - рассказали в региональном следственном управлении. – Команда следственного управления вошла в пятерку сильнейших команд первенства. Участие в соревнованиях способствует укреплению профессионального взаимодействия, развитию спортивных традиций и повышению общего уровня физической выносливости личного состава, что является неотъемлемой составляющей служебной деятельности сотрудников Следственного комитета.

Напомним, брянские следователи участвовали в поисковых мероприятиях в Жуковке.