Брянские следователи участвовали в поисковых мероприятиях в Жуковке

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Сотрудники следственного управления СК России по Брянской области приняли участие в поисковых мероприятиях в городе Жуковке. Событие состоялось в рамках всероссийской патриотической акции «Вахта Памяти». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Следователи совместно с поисковиками «Поисковое движение России» участвуют в поисковой и архивной работе, занимаются обнаружением останков погибших, проводят осмотры мест их захоронений, организуют работу по установлению личности бойцов, мирных жителей и причин их гибели, благоустраивают воинские захоронения, проводят хозяйственные работы в местах расположения памятников воинам-освободителям и боев периода 1941-1945 годов, - рассказали в региональном следственном управлении.

В июле 2026 года во время проведения поисковых работ в городе Жуковке поисковики поискового отряда «Патриот» под руководством Андрея Нестерова и сотрудники ведомственного поискового отряда регионального следственного управления «Эхо войны» во главе с Александром Борисенко совместно с учащимися лицея №1 имени Героя Советского Союза Д.С. Езерского обнаружили останки 10 бойцов Красной армии, сложивших свои жизни за наше будущее, за свободу нашей Родины.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Рядом с останками бойцов нашли фрагменты личных вещей и два солдатских медальона. Сохранившееся содержимое одного из медальонов будет исследовано специалистами, а костные останки направлены на судебную экспертизу.

Напомним, «Вахта памяти» – всероссийская ежегодная патриотическая акция, цель которой почтить память погибших мирных жителей в Великой Отечественной войне, а также увековечить подвиг бойцов Красной армии, партизан и подпольщиков, сражавшихся за Родину.

На полях сражений до сих пор лежат тысячи советских солдат, в архивах напротив их имен короткая строчка – пропал без вести, а родные ничего не знают об их судьбе. Из безвестия защитников Отечества, отдавших жизнь за Победу, возвращают поисковики «Поисковое движение России» и ведомственных поисковых отрядов.