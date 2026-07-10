Фото: Евгения ГУСЕВА.

Брянцы могут попасть на тренировку в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. С 15 июня по 12 июля проходит всероссийский конкурс Минспорта России и Роскосмоса «Спорт — просто космос».

От участников требуется снять видеоролик с выполнением физических упражнений и выложить его в VK с хэштегом #спортпростокосмос.

Победитель в возрасте от 14 до 18 лет сможет побывать в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. А совершеннолетний победитель станет участником настоящей тренировки с космонавтами. Финалистов наградят памятными подаркамии от Роскосмоса и Минспорта России.

Конкурс проводят в рамках государственной «Спорт России». Она направлена на создание условий для занятий спортом для каждого жителя страны и увеличение доли физически активных россиян до 70% к 2030 году.

Возрастное ограничение - 12+