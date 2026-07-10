Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за день отремонтировали 360 квадратных метров поврежденного асфальта. Дорожники каждый день «латают» асфальт на городских дорогах. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Самые большие работы прошли на улице Счастливой. Там горячим асфальтом залили 81 квадратный метр поврежденной поверхности проезжей части.

- Ямочный ремонт горячим асфальтом, а так же струйно-инъекционным методом с помощью установок «Белта» прошел на бульваре Щорса, улицах Романа Брянского, Фосфоритной, Рылеева, Тухачевского, Богдана Хмельницкого, в переулках Пилотов и Московском, - рассказали в мэрии Брянска.

В пятницу, 10 июля, эти работы продолжат на улицах Счастливой, Романа Брянского, Гражданской, Дуки, Вокзальной, Белобережской и Тухачевского. Всего с начала года горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом отремонтировали 21 300 квадратных метров поврежденных дорог.

Напомним, в Брянске на улице Калинина появляются новые остановки.