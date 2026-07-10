Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Калинина появляются новые остановки. Здесь с начала мая идет ремонт на участке длиной 3,3 километра, от улицы Пионерской до улицы Комарова. Об этом сообщают в пресс-службе Брянсокй городской администрации.

. За время ремонта дорожники сняли старый слой асфальта и полностью уложили выравнивающее покрытие. Сделали тротуары. Завершают корректировку высоты люков. Начали укладывать верхний слой асфальта.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- В ближайшее время на обновленной улице Калинина установят новые светофоры, смонтируют дополнительные светодиодные фонари, нарисуют разметку, вставят прозрачные элементы конструкции в остановочные комплексы и для безопасности движения поставят более 50 знаков, - рассказали в мэрии Брянска.

Капитальный ремонт улицы Калинина продлится до 31 августа. На него потратят 94 миллиона. 600 тысяч рублей.

Напомним, в Брянске больше полутысячи молодых растений украсят парк «Олимпийский».