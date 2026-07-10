В Брянске больше полутысячи молодых растений украсят парк «Олимпийский»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска в парке «Олимпийский» высадят больше полутысячи молодых растений. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик приступил к работам месяц назад. Сейчас завершаются расчистку парка, уборку старых и больных растений. Вывезли больше двух тысяч кубометров мусора. Одновременно готовят основания под детские и спортивные площадки.

- Работой строителей мы довольны, всё идет по плану, - рассказала директор Дома культуры Володарского района Людмила Симонина. - .В парке будет посажено больше 260 остролистых клёнов, елей, сосен. Не меньше посадят кустарников. В основном на аллеях будет расти пузыреплодник и спирея.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В парке «Олимпийском» планируют сделать агитплощадку, ротонду, зону с качелями, детскую, волейбольную и баскетбольную площадки. Оборудовать территорию для занятия воркаутом, лавочки, урны, освещение, видеонаблюдение и парковку.

Обновят и фасад Дома культуры Володарского района. Стены утепляют, их штукатурят. Старые деревянные окна заменят на современные пластиковые. К сентябрю ремонт фасада должны завершить. Обновленный парк «Олимпийский» горожане увидят в конце года. Объект приводят в порядок программе «Формирование комфортной городской среды».