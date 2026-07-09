Фото: сайт "КП-Брянск".

Редакция уведомляет о готовности оказать услуги по размещению агитационных материалов на странице сайта www.bryansk.kp.ru (региональная страница сетевого СМИ kp.ru, Свидетельство о СМИ Эл N ФС77-80505 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2021 г.) для проведения предвыборной агитации при проведении избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Брянской областной Думы восьмого созыва по Стародубскому одномандатному избирательному округу № 28, которые состоятся 20 сентября 2026 года.

Сообщаем сведения о размере и условиях оплаты:

Размещение агитационных материалов на сайте www.bryansk.kp.ru Разовая публикация.

Сообщаем сведения о размере и условиях оплаты:

Размещение агитационных материалов на сайте www.bryansk.kp.ru Разовая публикация.

Услуга Стоимость, в руб.

Размещение в новостной ленте готового текста до 2500 знаков*

+ 1 фото 8 000

Размещение в новостной ленте готового текста от 2501 до 5000 знаков*

+ 1 фото 12 000

Размещение в новостной ленте готового текста свыше от 5001 до 8000 знаков*

+ 2 фото 15 000

Дополнительное размещение фотографии (шт.) 2 000

Анонс на главной странице сайта на сутки 5 000

Работа журналиста по написанию, обработке новости до 2500 знаков/ свыше

2500 знаков* 1500/3000

Баннер на главной странице сайта (7 дней) 20 000

* знаки с пробелами

Цены указаны в рублях, НДС не облагаются в связи с применением УСН. Последний срок сдачи информации – пятница до 18.00

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