Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянской области мужчину лишили автомобиля за повторную пьяную езду. Приговор суда выслушал 41-летний житель Стародубского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что ночью 26 апреля этого года пьяный мужчина управлял автомобилем «Лада Гранта» в Стародубе, где его остановили сотрудники ДПС, - рассказали в прокуратуре. - От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, при этом ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние.

Суд приговорил виновного к 220 часам обязательных работ. Также мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами..

Автомобиль конфискован и обращен в доход государства.

- Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в брянских Клинцах лжесоцработница украла у пенсионера 40 тысяч рублей.