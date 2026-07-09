Фото: Ольга ЮШКОВА.

В брянских Клинцах лжесоцработница украла у пенсионера 40 тысяч рублей. Приговор суда выслушала 21-летняя жительница Клинцовского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что днем 15 апреля этого годда женщина совместно с сообщницей, представившись работниками социальной защиты, незаконно проникла в дом 84-летнего пенсионера, - рассказали в прокуратуре. - В то время как одна из злоумышленниц отвлекала пожилого хозяина расспросами о состоянии здоровья и проводила мнимый медицинский осмотр, фигурантка дела похитила из комнат 40 тысяч рублей.

Подсудимая возместила причиненный потерпевшему ущерб в полном объеме.

- Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре. – Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Материалы уголовного дела в отношении соучастницы выделены в отдельное производство.