Как один брянский завод показал всей стране, к чему приводит равнодушие

Фото: пресс-служба Cosmos Hotel Group.

История с Брянским машиностроительным заводом - хороший урок для тех, кто следит за экономикой регионов. Некогда флагман тяжёлого машиностроения сократил персонал с 25 тысяч до 4,5 тысячи человек. Это не просто цифры в отчёте - это тысячи семей, которые остались без стабильной работы рядом с домом.

Реакция на местном уровне была предсказуемой: мужчины трудоспособного возраста потянулись на заработки в Москву. Сначала вахтовым методом, а потом многие оставались там насовсем - с закономерным итогом в виде распавшихся семей. В областном центре с работой ещё туда-сюда, но и там перспективы туманны.

Заметнее всего это на примере тех, кто уезжает не от безысходности, а по расчёту - успешные предприниматели и управленцы, которым в регионе стало тесно. Для госкорпораций такой переезд филиала - обычное дело по приказу центра. А вот когда уходит частный бизнес - это уже диагноз местной экономической политике: условий для развития просто нет.

Символично выглядит и судьба профильного ведомства. Комитет промышленности и транспорта раньше сидел в самом здании правительства области, туда шли директора заводов со своими проблемами. Сегодня департамент переехал в здание бывшей районной администрации, и особого ажиотажа среди посетителей там не видно - бизнес научился решать вопросы сам, без оглядки на кабинеты.

Один из показательных примеров такого «самостоятельного» бизнеса - семейный холдинг брянского предпринимателя Курова. Компания давно вышла за пределы региона, а её последний проект - отель под Москвой - на днях обсуждали на совещании с участием вице-премьера правительства России. Обидная деталь: успех состоялся не в Брянске, а в столичном регионе.

Источник – сайт МК-Брянск