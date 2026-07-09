Более 8,5 млн школьников и свыше 14 тысяч предприятий: в России подвели итоги Единой модели профориентации

Фото: Фонд гуманитарных проектов.

В России подвели итоги реализации Единой модели профориентации, федеральным оператором которой выступает проект «Билет в будущее». За 2025-2026 учебный год участниками модели стали более 8,5 млн школьников, свыше 36 тыс. школ, более 14 тыс. предприятий, около 3 тыс. колледжей и 900 вузов.

В нашем регионе цифры не менее внушительные: Единая модель профориентации охватила 49 тысяч школьников, более 400 школ и почти 2000 педагогов.

Сегодня Единая модель профориентации объединяет систему образования, работодателей и государство, формируя единое пространство профессионального самоопределения школьников и подготовки будущих кадров для экономики страны. Главным итогом учебного года стало формирование непрерывной системы сопровождения школьника — от первых интересов и диагностики до знакомства с профессиями, выбора образовательной траектории и будущего места работы.

Если еще несколько лет назад профориентация представляла собой набор отдельных мероприятий, то сегодня она становится важным элементом государственной кадровой политики, позволяя регионам готовить специалистов с учетом реальных потребностей экономики.

Фото: Фонд гуманитарных проектов.

«Самая большая ошибка — воспринимать «Билет в будущее» как отдельный профориентационный проект. Мы движемся к созданию национальной экосистемы сопровождения ребенка в профессиональном самоопределении. Наша задача — сделать так, чтобы в тот момент, когда школьник задумывается о своем будущем, рядом уже существовала понятная система поддержки, которая поможет найти свое место в жизни и реализовать потенциал», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

По сравнению с предыдущим учебным годом выросло количество профессиональных проб, экскурсий и мастер-классов, а число предприятий — участников Единой модели профориентации превысило 14 тыс.

Региональным оператором проекта Центром опережающей профессиональной подготовки Брянской области сегодня заключены соглашения о сотрудничестве с 71 партнером: это предприятия Брянщины, охватывающие более 20 различных сфер профессиональной деятельности. Благодаря этому школьники получают возможность не просто узнать о профессиях, а познакомиться с современными производствами, увидеть работу специалистов и осознанно выбрать дальнейший образовательный маршрут.

В 2026/2027 учебном году особое внимание будет уделено развитию регионального компонента Единой модели профориентации. Школьники смогут еще глубже знакомиться с экономикой своих регионов, крупнейшими работодателями и востребованными направлениями подготовки. Это позволит сделать профориентацию не только инструментом выбора профессии, но и механизмом развития кадрового потенциала субъектов Российской Федерации.