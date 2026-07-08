«Что стоит за этим знаком»: как нацпроект «Экологическое благополучие» меняет жизнь брянцев

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

91% жителей России знают о национальных проектах, которые охватывают все сферы жизни и меняют облик страны. Для наглядности АНО «Национальные приоритеты» запустили рекламную кампанию «Что стоит за этим знаком», рассказывающую о реальных переменах на телевидении, радио и уличных билбордах.

Один из самых успешных примеров — реализация федерального проекта «Сохранение лесов» (входит в нацпроект «Экологическое благополучие») на территории Брянской области. По итогам 2025 года регион значительно превысил плановые показатели:

- Баланс вырубки и восстановления: отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений составило 104,03%. Это на 4% выше годового плана (100%).

- Лесовосстановление: работы проведены на площади 3,9 тыс. га, что составляет 126% от планового задания в 3,1 тыс. га.

Цель проекта — достижение баланса между выбытием и воспроизводством леса для создания комфортных условий проживания граждан. Работы по сохранению брянских лесов продолжаются.