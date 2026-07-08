Сто баллов как норма жизни: рекордная жатва брянских школ

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Брянские школы завершили учебный год с результатами, о которых ещё долго будут говорить. Город впервые получил столько медалистов - 549 человек. Золото «За особые успехи в учении» досталось 327 выпускникам, серебро - ещё 222. Если учесть, что аттестаты в этом году получили 2240 одиннадцатиклассников, выходит, что медаль - почти у каждого четвёртого.

Не подвёл и ЕГЭ. Сорок семь ребят набрали заветные 100 баллов минимум по одному предмету - такого в городе не было последние пять лет, подчеркнул начальник управления образования Альберт Малкин. Лидирует русский язык: двадцать стобалльников. Дальше - физика (семь человек), литература (шесть), по пять максимумов - в истории, обществознании и химии, один - в математике.

Отдельная гордость - двухсотбалльники. Они есть в лицеях № 1 и № 2, гимназии № 6 и школе № 8. Глава городской администрации Александр Макаров особо отметил лицей № 2, где сразу двое ребят взяли по сотне и в физике, и в математике: «Молодцы! Наша задача - создать учащимся комфортные условия для получения образования».

Один из этих двоих - Иван Чупин, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике и призёр - по физике. В том же лицее № 2 Арина Трепачева добилась максимального результата по физике и информатике: девушка всерьёз занимается IT и стала призёром международной олимпиады «Изумруд» в направлении «Анализ данных». «Мне нравится разбивать сложную задачу на чёткие шаги и превращать сложное в простое и понятное», - делится она.

В лицее № 1 свои героини. Софья Сиваева взяла по 100 баллов в химии и биологии и уверена: олимпиады тренируют не только знания, но и скорость мышления с психологической устойчивостью. «Главное - любить предмет и чувствовать поддержку родителей и учителей», - говорит она. Софья Устинова набрала 200 баллов за русский и обществознание. Столько же - за обществознание и историю - у Татьяны Прониной из школы № 8.

А София Волкова из гимназии № 6, блестяще сдавшая русский и литературу, филологом становиться не планирует. За плечами у неё художественная школа с отличием, впереди - учёба в Петербурге на художника-графика и мечта оформлять книги.

В областном департаменте образования отмечают ещё одну важную тенденцию: профильную математику и физику выбирают всё больше выпускников. Это прямой сигнал о растущем интересе к инженерным и IT-профессиям - как раз то, что нужно региону с его развивающейся промышленностью. При этом базовую математику почти все сдали успешно, около половины - на «отлично», а средний балл держится на привычной отметке 4,3. Источник – сайт АиФ-Брянск