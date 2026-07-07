Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Брянском районе из-за неудачного обгона в ДТП пострадала 63-летняя женщина. Автоавария произошла 6 июля около двух часов дня на седьмом километре дороги Брянск-Сельцо. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 43-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген» ехал в направлении Сельцо со стороны Брянска. При обгоне впереди движущегося автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где врезался в ь«Тойота» под управлением 65-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 63-летняя женщина — пассажир автомобиля «Тойота» с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, в Жуковском районе легковушка врезалась в грузовик.