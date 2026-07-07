Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Жуковском районе легковушка врезалась в грузовик. ДТП произошло 6 июля в два часа дня на 169-м километре дороги Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля «Шевроле» ехал со стороны Смоленска в сторону Брянска. Выезжая на полосу встречного движения, он врезался в грузовой автомобиль «МАН» под управлением 36-летнего водителя, который двигался со стороны Брянска в сторону Смоленска.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 65-летний пассажир автомобиля «Шевроле» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия — водитель автомобиля «Шевроле» уснул за рулем.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП.