Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с начала года траву скосили на площади больше 4 миллионов 53 тысяч квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В субботу и воскресенье бригады дорожников триммерами приводили в порядок газоны и обочины на улицах Крахмалева, Братьев Ткачевых, Красный маяк, Чернышевского и на дороге к спорткомплексу «Спартак» и базе УТЭП. Всего было скошено 47 500 квадратных метров травы.

Сегодня траву продолжат убирать на улице Крахмалёва. Триммеры будут шуметь на проспекте Московском, улицах Институтской, Ульянова, Литейной, Чернышевского и в переулке Герцена. В посёлке Белые Берега бригада косарей благоустроит улицу Коминтерна.

Напомним, в Брянске даже в выходные убирают улицы.