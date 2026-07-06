Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске даже в выходные убирают улицы. Сотрудники дорожного управления следят за порядком на них. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, в две смены вакуумные подметально-уборочные машины работали на Дуки и Фокина, Станке Димитрова и Авиационной, Объездной, Калинина, Октябрьской, Урицкого, Емлютина, Никитина, Димитрова, Абашева, Бежицкой, Степной, Луначарского, Карачижской, Ульянова, Майской Стачки, Комсомольской, Куйбышева, Пушкина, Тельмана, Рылеева, Снежетьский Вал, Чкалова, Полесской, Челюскинцев.

На понедельник, 6 июля, запланировали убрать улицы Ильи Иванова, Горбатова, Рекункова, Счастливой, Ромашина, 22 Съезда КПСС, Металлургов, 2-й Мичурина, проспект Героев, бульвар Щорса, привокзальную площадь, Шолохова, Менжинского, Красных Партизан, Уральской, Чапаева, Дзержинского и другие.