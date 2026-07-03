В День образования Брянской области откроется областной проект декоративно-прикладного искусства «Родные окна. Истории земли моей»

Фото: Брянский областной методический центр «Народное творчество».

5 июля в Майском парке культуры и отдыха Бежицкого района города Брянска состоится открытие областного проекта декоративно-прикладного искусства «Родные окна. Истории земли моей», посвященного 82-ой годовщине образования региона.

День своего рождения Брянская область отметит в традициях народного праздника.

В окружении природы, вдоль символической «Ремесленной улицы», разместятся резные деревянные наличники Брянского, Гордеевского, Злынковского, Карачевского, Клинцовского, Красногорского, Почепского, Севского, Суражского районов и Стародубского муниципального округа. Все они в разное время были частью настоящих деревянных изб, а теперь как образцы мастерства умельцев домовой резьбы, являются наглядным напоминанием о традициях деревянного зодчества, бытовавшего на просторах Брянского края. Украсят их старинные рушники ручной работы, которые всегда были неотъемлемой частью домашнего уюта.

Открытие экспозиции праздничным звучанием дополнят фольклорные коллективы города Брянска и Центра «Народное творчество». Народного колорита и прикладной красоты добавят интерактивные мастер-классы от народных умельцев Брянщины. Посетителям расскажут о народных художественных промыслах нашего региона, основные из них будут демонстрироваться в живом формате.

Фото: Брянский областной методический центр «Народное творчество».

Отдельным акцентом праздника станет напоминание о дружбе между братскими народами Белоруссии и России, которые веками жили рядом, обогащая друг друга культурой, традициями и взаимной поддержкой. Эту связь подчеркнет символический подарок – резной наличник проекта «Родные окна», который вручат почетным гостям открытия выставки.

Экспозиция, размещенная под открытым небом в центре Бежицкого района города Брянска, будет работать до конца лета. Она позволит детально рассмотреть красоту «деревянного кружева», также каждая инсталляция сопровождается информацией из истории наличника и традиции украшения домов в конкретной части нашего региона.

Фото: Брянский областной методический центр «Народное творчество».

Цель проекта – сохранение и популяризация традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Брянщины.

Организаторы: департамент культуры Брянской области, Брянский областной методический центр «Народное творчество».

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