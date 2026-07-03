Жителя Брянска осудили за намерение сбыть немаркированные сигареты

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителя Брянска осудили за намерение сбыть торговлю немаркированные сигареты. Приговор суда выслушал мужчина 1965 года рождения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что с ноября 2023 года по март 2025 года мужчина перевез к месту своего жительства немаркированную табачную продукцию, которую хранил в жилом помещении и гараже с целью последующего сбыта, - говорят в прокуратуре.

Преступная деятельность пресекли правоохранители. Из незаконного оборота изъяли больше 25 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью больше 4,8 миллиона рублей.

- Суд, приговорил виновного к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

Конфискованы и обращены в собственность государства денежные средства, полученные осужденным от реализации транспортного средства, использованного для перевозки контрафактных табачных изделий, в размере 800 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, жителя Брянска отправили в колонию за распространение порнографии.