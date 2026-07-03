Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жителя Брянска отправили в колонию за распространение порнографии. Приговор суда выслушал 22-летний молодой человек. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры брянской области.

- Установили, что с июня 2025 по март 2026 года молодой человек приобрел в сети Интернет порнографические материалы, в том числе с изображением малолетних, - рассказали в надзорном ведомстве. - Впоследствии он разместил их на созданных им каналах в мессенджере, предоставив доступ к указанным материалам неограниченному кругу пользователей на платной основе. Деньги переводились пользователями на виртуальный криптокошелек фигуранта, а затем выводились им на банковские карты.

Таким образом он заработал больше 400 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей.

В доход государства конфисковали денежные средства в размере полученного дохода, а также три мобильных телефона и компьютер, используемые при совершении преступления.

Приговор суда в законную силу не вступил.