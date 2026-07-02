Детские библиотеки Брянска провели акцию «Цени свою жизнь»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Детские библиотеки Брянска провели антинаркотическую акцию «Цени свою жизнь». Мероприятия были направлены на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений среди детей и подростков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Прошли обзоры выставок, профилактические беседы и уличные акции с раздачей листовок, памяток, информационных буклетов о вреде пагубных привычек и пользе здорового образа жизни.

Ребята узнали, почему наркотики не бывают безвредными, как вести себя, если предлагают попробовать. Обсуждали также и уголовную ответственность за распространение.

Также состоялись спортивные эстафеты. Участники акции не только узнали о принципах здорового образа жизни, но и увидели на практике, что спорт укрепляет здоровье, заряжает энергией и дарит отличное настроение.

Напомним, в Брянске провели акцию «Зеленый старт».

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