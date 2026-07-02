В Брянске дали «Зеленый старт»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске провели акцию «Зеленый старт». Она прошла на стадионе имени «Брянских партизан». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Новую туевую аллею вместе с тренирующимися на стадионе спортсменами заложили временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Андрей Фроленков, заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов, глава Володарского района Светлана Бледнова, председатель комитета по физической культуре и спорту Александр Погорелов.

- Мы хотим, чтобы спортом на стадионе можно было заниматься не только комфортно, но и красиво, - сказала директор стадиона Татьяна Цыбульская. - Все приглашенные гости имеют отношение к «Партизану», помогали в его недавней реконструкции. Каждый посадил сегодня своё дерево, за которым мы будем вместе ухаживать.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Делаем все, чтобы город становился зеленей и краше, - сказал . Александр Гаврилов. - Цветы и деревья сажаются не только в парках и скверах, но и на территориях учреждений физической культуры и спорта. Прошу присоединиться к посадке растений всех, кто приходит на стадион «Партизан», и продолжить украшать его.

Акция «Зеленый старт» на стадионе имени «Брянских партизан» не закончена. До сентября здесь появится еще одна аллея. Ее высадят выдающиеся спортсмены и тренеры, которые внесли большой вклад в развитие брянского спорта. Рядом обустроят несколько клумб в виде футбольных мячей.

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