Фото: "КП-Брянск".

Редакция уведомляет о готовности оказать услуги по размещению агитационных материалов на странице сайта www.bryansk.kp.ru (региональная страница сетевого СМИ kp.ru, Свидетельство о СМИ Эл N ФС77-80505 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2021 г.) для проведения предвыборной агитации при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и при проведении избирательной кампании по досрочным выборам Губернатора Брянской области, которые состоятся 20 сентября 2026 года.

Сообщаем сведения о размере и условиях оплаты:

Размещение агитационных материалов на сайте www.bryansk.kp.ru.Разовая публикация.

Услуга Стоимость, в руб.

Размещение в новостной ленте готового текста до 2500 знаков* 15 000

+ 1 фото

Размещение в новостной ленте готового текста от 2501 до 5000 знаков* 25 000

+ 1 фото

Размещение в новостной ленте готового текста свыше от 5001 40 000

до 8000 знаков* + 2 фото

Дополнительное размещение фотографии (шт.) 2 000

Анонс на главной странице сайта на сутки 5 000

Работа журналиста по написанию, обработке новости 2500/5000

до 2500 знаков/ свыше 2500 знаков*

Баннер на главной странице сайта (7 дней) 40 000

Цены указаны в рублях, НДС не облагаются в связи с применением УСН.

Публикация политической рекламы осуществляется только на условиях 100% предоплаты.

Контактные данные редакции: ООО "ЛДС-МЕДИА", ИНН: 3257082547, ОГРН: 1223200000979, юридический адрес 241016, Брянская обл, г Брянск, ул Коммунистическая, д. 20, кв. 22

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