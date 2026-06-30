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Жительницу Брянска осудили за коммерческий подкуп. Приговор суда выслушала 47-летняя женщина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что с 2022 года по 2024 год директор фирмы-поставщика передала менеджеру по закупкам другой коммерческой организации денежное вознаграждение в общей сумме свыше 260 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре. - Деньги передавались за предоставление возглавляемой ей фирме преимущества перед другими контрагентами при поставке строительных материалов.

Суд оштрафовал виновную на 500 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в брянском Климово в СИЗО отправили курьера телефонных мошенников.