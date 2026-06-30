Фото: Ольга ЮШКОВА.

В брянском Климово в СИЗО отправили курьера телефонных мошенников. Меру пресечения изберут для 31-летнего жителя Краснодарского края. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- По версии следствия, мужчина вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью совершения хищения денежных средств у пожилых граждан, - рассказали в прокуратуре. - В июне этого года соучастники фигуранта по телефону сообщили местной жительнице, что с использованием данных ее СНИЛС неизвестным оформлена генеральная доверенность, которая может быть использована для хищения денежных средств с ее банковских счетов, а также финансирования вооруженных формирований Украины. В целях урегулирования вопроса убедили ее в необходимости декларирования имеющихся у нее денежных средств.

В результате потерпевшая обналичила все свои накопления и передала обвиняемому, выполняющему роль курьера телефонных мошенников, 1,8 миллиона рублей.

- Суд удовлетворил ходатайство и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца, - рассказали в прокуратуре. - Ход расследования уголовного дела на контроле прокуратуры.

Напомним, в брянском Климово житель Московской области напал с ножом на незнакомца.