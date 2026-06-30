Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянском Климово житель Московской области напал с ножом на незнакомца. Приговор суда выслушал 37-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием и судом установлено, что 12 июля 2025 года пьяный мужчина, находясь около одного из заведений общественного питания в поселке Климово, во время ссоры с находившимся там же неизвестным ему жителем Стародубского района нанес последнему не менее четырех ударов ножом, в том числе в область жизненно-важных органов.

Жизнь потерпевшему спасли благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

- Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы, - рассказали в региональном следственном управлении. –Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на один год.

Гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда суд удовлетворил в полном объеме.