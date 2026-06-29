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НовостиПроисшествия29 июня 2026 14:40

В Брянской области мужчину осудили за нападение на полицейского

Приговор суда выслушал 46-летний житель Трубчевского района
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Ольга ЮШКОВА.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Брянской области мужчину осудили за нападение на полицейского. Приговор суда выслушал 46-летний житель Трубчевского района. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствие и судом установили, что в марте этого года пьяный мужчина, находясь в общественном месте на улице в городе Трубчевске Брянской области, отказался выполнить законные требования сотрудника полиции о необходимости медицинского освидетельствования в целях производства по делу об административном правонарушении и ударил полицейского по лицу, - рассказали в региональном следственном управлении.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в брянских Клинцах мужчину осудили за убийство знакомого.