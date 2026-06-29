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НовостиПроисшествия29 июня 2026 9:08

В брянских Клинцах мужчину осудили за убийство знакомого

Приговор суда выслушал местный житель
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В брянских Клинцах мужчину осудили за убийство знакомого. Приговор суда выслушал местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием и судом установили, что поздно вечером 31 марта этого года пьяный мужчина, находясь в гостях у своего знакомого в доме по переулку Ущерпскому в городе Клинцы Брянской области, в ходе ссоры с хозяином жилища нанес ему четыре удара ножом в область грудной клетки и живота.

Полученные ранения оказались для потерпевшего смертельными, он умер на месте происшествия.

- Суд приговорил мужчину к девяти годам и трем месяцам лишения свободы, - рассказали в региональном следственном управлении. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.