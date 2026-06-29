В Брянске идет прополка деревьев

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске дорожники проводят прополку деревьев. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Оказывается, чтобы избавить от травы даже одно деревце на бульваре Гагарина, надо привезти серьезную технику и поднять металлическую решётку, прикрывающую землю, - говорят в мэрии Брянска. - А потом, избавившись от травы, буйствующей благодаря теплу и своевременным дождям, положить решётку обратно.

Горожане уже привыкли к тому, что на клумбах появляются все новые цветы — бархатцы и бегонии, колеусы и сальвии, бальзамины и петунии. Но внимания требуют также и деревья.

Напомним, в Брянске за выходные скосили 25 500 квадратных метров травы.