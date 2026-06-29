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НовостиОбщество29 июня 2026 10:41

В Брянске за выходные скосили 25 500 квадратных метров травы

Сегодня бригады косарей будут работать на улицах Степная, Амосова, Визнюка, Союзная, Медведева, Транспортная и Коминтерна
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за выходные дорожники скосили 25 500 квадратных метров травы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Советском районе города триммеры жужжали на улицах Луначарского, Пролетарской, Объездной и Ильи Иванова. От травы очистили обочины проезда от проспекта Станке Димитрова к госпиталю ветеранов.

В Бежице выкосили улицы Комсомольская и Куйбышева. В Фокинском районе дорожники привели в порядок газоны в сквере Литий и покосили обочины проспекта Московского в районе кольца Мясокомбината.

Сегодня бригады косарей выходят на работу на улицах Степная, Амосова, Визнюка, Союзная, Медведева, Транспортная и Коминтерна. Обкосят переулки между улицами Пушкина и Димитрова. В поселке Белые Берега наведут порядок в сквере Игната Фокина.