В Брянске двух продавцов поймали на продаже энергетиков подросткам

В Брянске за один день поймали двух продавцов на продаже энергетиков несовершеннолетним. Профилактические рейды провели сотрудники отделения ПДН Володарского района, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В первом случае днем 56-летняя женщина продала энергетический напиток 17-летнему юноше. Во второй раз 76-летняя продавщица киоска реализовала 17-летнему подростку тонизирующий напиток.

На нарушительниц составили административные протоколы по статье «Нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним». Женщинам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. А юридическому лицу могут назначить до полумиллиона рублей штрафа.

Напомним, в Брянской области на День молодежи 27 июня запретили продавать алкоголь во всех розничных магазинах.