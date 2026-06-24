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НовостиОбщество24 июня 2026 6:33

В Брянской области запретили продавать алкоголь на День молодежи

В этом году праздник выпадает на 27 июня
Игорь ЗАЙЦЕВ

В Брянской области запретили продавать алкоголь на День молодежи. Праздник отмечается в последнюю субботу июня и в этом году выпадает на 27 число.

- Розничная продажа алкогольной продукции в магазинах запрещена на всей территории Брянской области, - говорят в оперативном штабе. - Ограничения касаются всех видов алкогольной продукции, в том числе и пива.

За нарушение запрета должностным лицам грозит штраф от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. Юридическое лицо могут оштрафовать на сумму до трехсот тысяч рублей. В качестве наказания предусмотрена также конфискация алкогольной продукции.