В Брянской области запретили продавать алкоголь на День молодежи. Праздник отмечается в последнюю субботу июня и в этом году выпадает на 27 число.

- Розничная продажа алкогольной продукции в магазинах запрещена на всей территории Брянской области, - говорят в оперативном штабе. - Ограничения касаются всех видов алкогольной продукции, в том числе и пива.

За нарушение запрета должностным лицам грозит штраф от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. Юридическое лицо могут оштрафовать на сумму до трехсот тысяч рублей. В качестве наказания предусмотрена также конфискация алкогольной продукции.