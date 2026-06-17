Минздрав РФ: один ребенок находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на автобус в Брянской области

Фото: врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Количество пострадавших после атаки ВСУ на белорусский автобус с детьми в Брянской области увеличилось до семи человек. Все они госпитализированы. Среди пострадавших пятеро детей. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в прямом эфире "России 24".

Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

- Оказываем всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, - отметил помощник министра. - Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Напомним, на белорусский пассажирский автобус с детьми 17 июня напали украинские террористы в Почепском районе Брянской области. Они нанесли удар с помощью беспилотника. Автобус ехал по трассе А240 по маршруту "Гомель - Геленджик". Детская футбольная команда ехала на отдых. В автобусе находилось 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Погибла одна женщина, сопровождающая ребят.

Следователи завели уголовное дело по статье "Террористический акт".