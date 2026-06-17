СКР: в атакованном ВСУ автобусе в Брянской области ехали 44 пассажира, из них 28 детей

После атаки ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области следователи завели уголовное дело по статье "Террористический акт".

По версии следствия, 17 июня украинские вооруженные формирования с помощью БпЛА ударили по двухэтажному автобусу, который ехал по трассе А240 в Почепском районе. Автобус принадлежал детско-юношеской спортивной школе № 2 гомельского города Речицы. Он ехал из республики Беларусь по маршруту "Гомель - Геленджик", сообщают в пресс-службе СКР.

В автобусе находилось 44 пассажира, среди них 28 детей-спортсменов. Детская футбольная команда ехала на отдых на Черноморское побережье.

По предварительным данным, погибла женщина, которая сопровождала команду. Пострадали двое взрослых и четверо детей. Количество пострадавших пока уточняется.

Тех, кто остался цел после атаки, в ближайшее время доставят домой. Брянский футбольный клуб предложил помощь семьям пострадавших. Он предоставит гостиничные номера на учебно-тренировочной базе на период лечения и восстановления.