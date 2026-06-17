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НовостиПроисшествия17 июня 2026 10:28

ФК "Динамо-Брянск" предложил помощь пострадавшим футболистам из Гомеля

Футбольный клуб предоставит гостиницу для семей пострадавших
Игорь ЗАЙЦЕВ

Футбольный клуб "Динамо-Брянск" предложил помощь пострадавшим после атаки украинских террористов семьям белорусских детей. Клуб готов предоставить гостиницу на учебно-тренировочной базе на период лечения и восстановления.

17 июня вражеские дроны атаковали беспилотниками автобус с детьми из Белоруссии. Детская футбольная команда из Гомеля ехала на отдых Геленджик. На автобус напали в Почепском районе.

- Утверждения о том, что спорт вне политики, остаются враньем, - пишут в брянском футбольном клубе. - "Динамо-Брянск" выражает сострадание и соболезнования всем пострадавшим и их семьям.

Напомним, после атаки украинских террористов погибла женщина, которая сопровождала команду. Шесть человек получили травмы, из них - четверо детей.