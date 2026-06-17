В Брянской области украинские террористы атаковали автобус с детьми из Белоруссии

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Брянской области украинские террористы 17 июня атаковали автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля. Ребята ехали на отдых в Геленджик.

- В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, - написал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Автобус атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Ранения получили шесть человек, среди пострадавших четверо детей.

Раненых быстро отвезли в больницу, оказали необходимую медицинскую помощь.

Остальных пассажиров в ближайшее время отправят по домам.