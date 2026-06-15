В брянской деревне после атаки беспилотника погибла мирная жительница

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В брянской деревне Сагутьево в Трубчевском районе после атаки беспилотника самолетного типа погибла мирная жительница. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук днем в воскресенье, 14 июня.

Еще двое мужчин получили ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

- Глубокие соболезнования родным погибшей, - написал глава региона. - Пострадавшим - скорейшего выздоровления.

За воскресенье и ночь понедельника, 15 июня, в небе над Брянской областью уничтожили почти сотню беспилотников противника.