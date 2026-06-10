Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 38 человек косят траву. Во всех районах города ежедневно бригады дорожного управления проводят покос. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Вчера привели в порядок обочины вдоль дороги по улице Фокина, разделительную полосу проспекта Станке Димитрова, - рассказали в мэрии Брянска. - Косари были замечены в скверах Карла Маркса и Медведева, на улицах Орловской, Кремлевской, Белорусской, Кольцевой, на проспекте Московском, в посёлке Белые Берега. Всего за день рабочие покосили более 100 тысяч квадратных метров.

В среду, 10 июня, триммеры отправят на улицы Советскую, Медведева, Красный Маяк, Снежетьский вал, Красных партизан, в скверы Память, Ленина.

Уберут траву вдоль лестницы на улице Кулькова, а проспекте Московском от улицы Шолохова, продолжат начатую вчера работу на проспекте Станке Димитрова и в посёлке Белые Берега.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Управляющие компании Брянска с переменным успехом справляются с обилием растительности, - говорят в мэрии Брянска. - Одни систематически косят вверенные им территории, другие наблюдают за соседями из-за высокой травы, как показано на фото двора по проспекту Станке Димитрова.

Напомним, в Брянске с начала лета покосили 2 487 400 квадратных метров травы.