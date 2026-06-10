Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с начала лета покосили 2 487 400 квадратных метров травы. Триммеры жужжали на Проспекте Станке Димитрова, улице Горбатова, Амосова, 50 Армии, Ульянова, Речнойя, Комарова, Белорусской, Красных партизан, в сквере у 71 школы. Траву убрали на откосах путепровода Брянск-II и улице Пролетарской в поселке Белые Берега. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также косари дорожного управления работали на улицах Фокина, Ильи Иванова, Орловской, Красный маяк, в сквере Карла Маркса, приводят в порядок разделительную полосу на проспекте Станке Димитрова.